Завершено остекление фасада здания детского сада в московском районе Аэропорт
Остекление фасада здания детского сада в районе Аэропорт завершено, ведутся работы по утеплению фасада, устройству внутренних сетей, а также работы по отделке. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что детский сад находится улица Верхняя Масловка, дом 29А. Загрутдинов подчеркнул, что здание планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.
Так, трехэтажный детский сад рассчитан на 150 детей, которые будут разделены на шесть групп по 25 человек. Застройщиком выступил АНО «РСИ». Отмечается, что главным материалом облицовки детского сада будет керамогранитная плитка песочных оттенков. На фасадах здания будут расположены изображения разных животных. Для каждой групповой ячейки уже разработаны изображения зверей, которые находятся на стенах и индивидуализируют группу.
Таким образом, на этажах будут расположены по две групповые ячейки. Во всех группах в проект заложены раздевалки, игровые, спальни, буфеты и санузлы. Кроме того, в здании будут размещены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет и процедурная. Подчеркивается, что основной вход в детский сад запроектирован на уровне земли и не имеет ступеней для удобства входа посетителей и маломобильных граждан.
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