Завершаются работы в новом корпусе больницы им. Н.В. Склифосовского
Строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой для НИИ СП им. Склифосовского завершено на 90%. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, завершаются работы по устройству навесного вентилируемого фасада, по чистовой отделке помещений, монтажу комплексов чистых помещений, а также по комплексному благоустройству территории.
«Началась установка технологического оборудования, мебели и инвентаря. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», - заявил Загрутдинов.
Скоропомощной стационарный комплекс будет иметь в своем составе 6 разнопрофильных операционных, в том числе гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ и ангиографическую операционную с передвижным КТ.
Новый корпус площадью 22,1 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 30 коек и сможет принимать до 200 неотложных пациентов в сутки.
Новое здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом, а на крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов.
«Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц», - подчеркнул глава столичного департамента строительства Москвы.
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