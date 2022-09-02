Завершаются работы в новом корпусе больницы им. Н.В. Склифосовского

Строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой для НИИ СП им. Склифосовского завершено на 90%. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, завершаются работы по устройству навесного вентилируемого фасада, по чистовой отделке помещений, монтажу комплексов чистых помещений, а также по комплексному благоустройству территории.

«Началась установка технологического оборудования, мебели и инвентаря. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», - заявил Загрутдинов.

Скоропомощной стационарный комплекс будет иметь в своем составе 6 разнопрофильных операционных, в том числе гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ и ангиографическую операционную с передвижным КТ.

Новый корпус площадью 22,1 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 30 коек и сможет принимать до 200 неотложных пациентов в сутки.

Новое здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом, а на крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов.

«Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц», - подчеркнул глава столичного департамента строительства Москвы.

