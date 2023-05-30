Завершаются отделочные работы в учебном корпусе на западе Москвы

Большая часть отделочных работ в учебном корпусе на улице Академика Анохина выполнена, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведутся работы по устройству фасадов, монтажу инженерных систем», - уточнил глава департамента.

Трехэтажное здание учебного корпуса расположено в районе Тропарёво-Никулино на улице Академика Анохина владение 40, корпус 2. Его строительство будет завершено в 2023 году.

На первом этаже разместятся медицинский блок, многофункциональный зал на 214 человек, столовая. На втором – информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, учебный кабинет основ и принципов программирования, шахматный кружок, IT-полигон, а также специализированный учебный кабинет естествознания.

На третьем этаже будут расположены кабинеты иностранного языка, академический лабораторно-исследовательский комплекс, учебные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, зона рекреации.

