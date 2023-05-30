Завершаются отделочные работы в учебном корпусе на западе Москвы
Большая часть отделочных работ в учебном корпусе на улице Академика Анохина выполнена, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас ведутся работы по устройству фасадов, монтажу инженерных систем», - уточнил глава департамента.
Трехэтажное здание учебного корпуса расположено в районе Тропарёво-Никулино на улице Академика Анохина владение 40, корпус 2. Его строительство будет завершено в 2023 году.
На первом этаже разместятся медицинский блок, многофункциональный зал на 214 человек, столовая. На втором – информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, учебный кабинет основ и принципов программирования, шахматный кружок, IT-полигон, а также специализированный учебный кабинет естествознания.
На третьем этаже будут расположены кабинеты иностранного языка, академический лабораторно-исследовательский комплекс, учебные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, зона рекреации.
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