Завершается возведение эстакады с проспекта Буденного на московский скоростной диаметр

Строительство съезда с проспекта Буденного на основной ход московского скоростного диаметра по направлению к улице Нижегородская завершается на востоке Москвы. Эстакада готова на 88%, ведутся работы по монтажу железобетонного парапета проезжей части. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Эстакада-съезд длиной 583 метра станет частью южного участка московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Движение на эстакаде будет односторонним.

В рамках проекта запланировано строительство автотрасс протяженностью 11 километров. На семи из них будут построены четырнадцать эстакад, три из них будут пересекать железнодорожные пути Горьковского и Казанского направлений Московской железной дороги и МЦК со стороны Северо-Восточной хорды в сторону Волгоградского проспекта, улицы Нижегородская и обратно.

По словам Загрутдинова, одиннадцать эстакад-съездов дадут возможность автомобилистам свободно выезжать с основного хода Юго-Восточной хорды на Северо-Восточную хорду по направлению в область. Благодаря этому, отметил глава Департамента строительства, существенно возрастет пропускная способность Волгоградского и Рязанского проспектов, Новохохловской и Нижегородской улиц, а также Третьего транспортного кольца. Кроме того, появятся два путепровода через Московскую железную дорогу со стороны Волгоградского проспекта на основной ход Юго-Восточной хорды и в обратном направлении.

Южный участок московского скоростного диаметра протянется от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов и соединит десять крупных автострад. Бессветофорная дорога станет удобной транспортной артерией для четырех московских административных округов и двадцати двух районов с населением около 2,5 миллиона человек.

Руководитель Департамента строительства добавил, что московский градоначальник Сергей Собянин поручил завершить возведение хордовых магистралей и закончить работы по благоустройству прилегающей территории в 2023 году.

