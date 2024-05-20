Заморозки до конца недели вновь накроют европейскую часть РФ и Урал
Новая волна заморозков ожидается в целом ряде регионов европейской части России, а также на Урале в течении ближайших дней. Температура воздуха в некоторых районах может понизиться до – 8 °C, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Так, в республике Коми с 21 по 25 мая прогнозируется от 3 до 8 градусов ниже нуля. В Архангельской области 21, 22, 23 мая ночью похолодает до отметок - 3…5 °C. На территории Ненецкого автономного округе 21- 25 мая воздух может остыть до минус 4 - 8 градусов, передает «Интерфакс».
Также заморозки прогнозируются в Костромской, Владимирской, Ярославской областях, в регионах Поволжья. Ранее некоторые регионы, в том числе, юга России объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за последствий майских заморозков для сельского хозяйства.
Глава Ягодного союза Ирина Козий ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие садовые культуры наиболее пострадали от заморозков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru