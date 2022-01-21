Заммэра Ефимов: По договорам участия инвесторы передадут столице 17 школ и детских садов

Инвесторы передадут 17 школ и детских садов в собственность Москвы по договорам участия. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в феврале прошлого года в Москве был запущен новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, который подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории города.

«В декабре 2021 года городом согласовано 11 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 10 детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги. Ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет около 17,7 млрд руб.», — подчеркнул Ефимов.

За 2021 год столичные власти согласовали 16 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут городу 18 детских дошкольных, 14 общеобразовательных учреждений, вспомогательные инженерные объекты к ним. Также Москва получит обустроенный участок дороги на улице местного значения. Общая ориентировочная стоимость объектов инфраструктуры — 31,9 млрд рублей.

Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, указанные в согласованных за прошлый год договорах сооружения находятся в «новой» Москве, на северо-востоке, востоке, севере, юго-востоке, юге и западе столицы. Так, 15 школ, садов, вспомогательные инженерные объекты расположатся в нескольких поселениях ТиНАО, две школы и три дошкольных учреждения — в СВАО, один детский сад — в ВАО, школа и два сада — в САО.

Кроме того, по одному детскому и общеобразовательному учреждению появится в ЮВАО и ЗАО, образовательный комплекс из школы и сада - в ЮАО. Также планируется будет обустроен участок дороги на ул. Восточная.

«Их строительство завершится в разные сроки: в период с начала 2022 года до конца 2027 года. Образовательные учреждения смогут принять свыше 14 тыс. воспитанников и учеников», — подчеркнул Гаман.

