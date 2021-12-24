Заммэра Бочкарёв: Шесть станций МЦД-4 будет построено и реконструировано в 2022 году

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» в 2022 году будет возведено и отреставрировано шесть станций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«В 2022 году планируется завершить строительство нового остановочного пункта Минская, а также реконструкцию пяти существующих станций: Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково», – пояснил Бочкарёв.

По словам заммэра, после Нового года продолжится строительство новых путей, которое уже начато в этом году. «Сегодня ведутся активные работы по строительству III и IV главных путей на Киевском направлении МЖД, соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, а также ведется реконструкции участков Курская – Каланчевская и Курская – Карачарово», – отметил он. По словам Бочкарева, работы ведутся властями Москвы совместно с РЖД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, а также генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в открытии новой станции «Матвеевская». Остановочный пункт войдет в систему МЦД-4. В ходе открытия столичный мэр добавил, что всего в следующем году планируется открыть и обновить 10 станций центральных диаметров.

