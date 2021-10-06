Заммэра Бочкарёв: проезд по Большой кольцевой линии метро займет 90 минут

Объехать всю Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро можно будет за 90 минут. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



Большая кольцевая линия метро включает в себя 70 километров линий, на ней будет 31 станция. Бочкарев назвал БКЛ «самым масштабным проектом московского метростроения».

Заммэра Москвы по вопросам строительства напомнил, что новая кольцевая линия соединит как действующие, так и строящиеся радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующей Кольцевой линии. Это позволит жителям ездить из одного конца города в другой без пересадок в центре и почти вдвое сократить время на дорогу.

«За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы», - отметил Бочкарёв.

При этом гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что при возведении станций БКЛ внедряются новые технологии и материалы. По его словам, это в разы увеличит срок эксплуатации новых станций.

«Это позволяет не только снизить трудовые затраты и повысить технический уровень строительства, но и увеличивает срок эксплуатации инфраструктуры метро. Расчетный срок службы новых станций метро в Москве составляет более века», - добавил Кравцов.

Власти столицы отмечают, что возведение девяти новых станций БКЛ планируется завершить до конца этого года. Кроме того, будет закончена реконструкция станции «Каховская», которая также станет частью Большого кольца.

