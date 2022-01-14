Заммэра Бочкарёв: Первый участок Южной рокады готов на 40%
Новая московская магистраль Южная рокада на первом участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка готова на 40%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Как пояснил заммэра, в настоящий момент на участке ведется строительство крупной транспортной развязки, которая соединит Южную рокаду с Юго-Восточной хордой. Он также рассказал о дальнейших планах по строительству дороги.
«В рамках проекта планируется построить 7 путепроводов общей протяженностью более 2 км. Уже возведены десять из четырнадцати опор путепровода по основному ходу Кантемировской улицы от пересечения с Пролетарским проспектом, а также смонтированы двенадцать из пятнадцати опор путепровода на съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ», — пояснил Бочкарёв.
В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что на участке почти переустроили кабельные высоковольтные линии общей длиной более 120 км.
«Завершаются работы по демонтажу опор воздушных линий и их фундаментов. В рамках переустройства КВЛ также выполнен монтаж трех шунтирующих реакторов», — добавил Кравцов.
Южная рокада является частью системы скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Дорога будет проложена от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.
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