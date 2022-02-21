Заммэра Бочкарёв: Единый скоростной диаметр в Москве улучшит экологическую ситуацию

Благодаря запуску единого скоростного диаметра в Москве улучшится ситуация с экологией, так как содержание диоксида азота и оксида углерода в воздухе может значительно сократиться. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что открытие новой магистрали уменьшит перепробег машин, а также снизит количество пробок, которые и являются основной причиной ухудшения качества воздуха в Москве.

«По предварительным оценкам, после открытия скоростного диаметра и уменьшения нагрузки на дорожную инфраструктуру содержание диоксида азота в воздухе может снизиться на 15%, а оксида углерода – на 20%», - объяснил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под рабочим названием «Московский скоростной диаметр». Тогда мэр в своем блоге пообещал, что после завершения строительства дороги жители смогут перемещаться из одного конца города в другой за 40 минут.

