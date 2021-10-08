Заммэра Бочкарев: по реновации переселяются жители 60 районов Москвы

В 60 районах столицы идет переселение жителей в новые дома, построенные по программе реновации. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



«С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов», - рассказал Бочкарев.

Всего в рамках программы переезжают почти 55 тысяч жителей Москвы, уже 40 тысяч человек въехали в новые дома. «Только в течение этого года запланировано начать переселение 30 тысяч жителей», - отметил заместитель столичного градоначальника.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что по реновации построены и уже введены в эксплуатацию 155 домов общей площадью 2 миллиона квадратных метров.

«В стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров», - пояснил Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года, под действие программы попадают около миллиона жителей города. Под ее реализацию выделены 523 стартовые площадки.

