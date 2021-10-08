Заммэра Бочкарев: по реновации переселяются жители 60 районов Москвы
В 60 районах столицы идет переселение жителей в новые дома, построенные по программе реновации. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов», - рассказал Бочкарев.
Всего в рамках программы переезжают почти 55 тысяч жителей Москвы, уже 40 тысяч человек въехали в новые дома. «Только в течение этого года запланировано начать переселение 30 тысяч жителей», - отметил заместитель столичного градоначальника.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что по реновации построены и уже введены в эксплуатацию 155 домов общей площадью 2 миллиона квадратных метров.
«В стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров», - пояснил Лёвкин.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года, под действие программы попадают около миллиона жителей города. Под ее реализацию выделены 523 стартовые площадки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19
- В Батуми рухнула часть жилого дома
- Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира
- Руслана Стефанчука избрали спикером Верховной рады
- В Китае прокомментировали инцидент с американской подлодкой
- В Совфеде ожидают, что ВОЗ зарегистрирует «Спутник V» до конца 2021 года
- В России зарегистрировали 27 246 случаев COVID-19 за сутки
- «To be or cancel»: Захарова оценила обложку Time с удаляемым Facebook
- В Приамурье введут QR-коды для посещения кафе
- СМИ: «Евровидение-2022» пройдет в Турине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru