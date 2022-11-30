Загрутдинов: под Дмитровским шоссе и путями МЦД-1 построят пешеходный переход
Подземный пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе построят во втором квартале 2023 года. Работы ведутся в районе дома 29, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, строители уже начали разработку котлована для строительства «тела» пешеходного перехода и переустройство дождевой канализации.
По плану, длина тоннельной части перехода составит 84 метра. Он пройдет под Дмитровским шоссе и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) с учетом проектируемых железнодорожных путей МЦД-1.
Как отметил Загрутдинов, при проектировании было принято решение о проведении открытых и закрытых работ. Закрытый способ прокладки тоннеля позволит его строителям пройти под путями Савеловского направления МЖД, что сохранит существующую инфраструктуру района и не повлияет на график движения поездов.
Пешеходный переход оборудуют тремя сходами со ступеньками и накладными пандусами для колясок. Также в нём заработают лифты для доступа маломобильных граждан. Выход №1 будет расположен по четной стороне Дмитровского шоссе, №2 – по нечетной, №3 – в жилом квартале на улице Яблочкова.
Как напомнил Загрутдинов, решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на фоне увеличения интенсивности движения поездов после запуска Московских центральных диаметров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- СМИ: Самолеты Китая и России вошли в «опознавательную зону ПВО» Южной Кореи
- Кадыров сообщил о ликвидации украинских диверсантов под Кременной
- Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты
- Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализовали
- Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги» с 2024 года
- Глава МИД Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по объектам в России
- Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово
- Turkstat: Турция сократила закупки топлива из РФ на 25% в октябре
- Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты у Тайваня
- Рогов: В Энергодаре остались более половины жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru