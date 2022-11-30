Загрутдинов: под Дмитровским шоссе и путями МЦД-1 построят пешеходный переход

Подземный пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе построят во втором квартале 2023 года. Работы ведутся в районе дома 29, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, строители уже начали разработку котлована для строительства «тела» пешеходного перехода и переустройство дождевой канализации.



По плану, длина тоннельной части перехода составит 84 метра. Он пройдет под Дмитровским шоссе и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) с учетом проектируемых железнодорожных путей МЦД-1.



Как отметил Загрутдинов, при проектировании было принято решение о проведении открытых и закрытых работ. Закрытый способ прокладки тоннеля позволит его строителям пройти под путями Савеловского направления МЖД, что сохранит существующую инфраструктуру района и не повлияет на график движения поездов.



Пешеходный переход оборудуют тремя сходами со ступеньками и накладными пандусами для колясок. Также в нём заработают лифты для доступа маломобильных граждан. Выход №1 будет расположен по четной стороне Дмитровского шоссе, №2 – по нечетной, №3 – в жилом квартале на улице Яблочкова.



Как напомнил Загрутдинов, решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на фоне увеличения интенсивности движения поездов после запуска Московских центральных диаметров.

