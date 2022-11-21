Загрутдинов: Первый дом по реновации построен в районе Красносельский

Первый дом по программе реновации построен и введён в эксплуатацию в районе Красносельский в центре столицы. Об этом рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Жилая новостройка расположена на Русаковской улице.

Проект представляет собой дом, состоящий из трёх секций, переменной высоты (5-9 этажей) с 76 квартирами – от однокомнатных до четырехкомнатных. Уже готовая улучшенная отделка в них отвечает всем стандартам, которые предусмотрены программой реновации.

На первом нежилом этаже дома будут размещены объекты жилищной инфраструктуры, технические и служебные помещения, колясочные, офисы для обслуживания новостройки. В дальнейшем там появятся магазины, заведения общественного питания, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, детские кружки, отмечают в Департаменте строительства Москвы.

Проведено благоустройство придомовой территории. Там оборудованы детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха, высажены деревья, кустарники, разбиты газоны.

