Загрутдинов: Первый дом по реновации построен в районе Красносельский
Первый дом по программе реновации построен и введён в эксплуатацию в районе Красносельский в центре столицы. Об этом рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Жилая новостройка расположена на Русаковской улице.
Проект представляет собой дом, состоящий из трёх секций, переменной высоты (5-9 этажей) с 76 квартирами – от однокомнатных до четырехкомнатных. Уже готовая улучшенная отделка в них отвечает всем стандартам, которые предусмотрены программой реновации.
На первом нежилом этаже дома будут размещены объекты жилищной инфраструктуры, технические и служебные помещения, колясочные, офисы для обслуживания новостройки. В дальнейшем там появятся магазины, заведения общественного питания, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, детские кружки, отмечают в Департаменте строительства Москвы.
Проведено благоустройство придомовой территории. Там оборудованы детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха, высажены деревья, кустарники, разбиты газоны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник
- Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
- США ускорят разработку гиперзвукового оружия из-за отставания от России
- Турция ускорила операцию на севере Сирии из-за утечки данных в США
- В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ
- В Госдуме назвали вопросом времени освобождение Херсона от ВСУ
- Отечественная «дочка» владельца ресторанов KFC сменила название
- Володин предложил увеличить зарплату высокопоставленным депутатам
- В Совфеде заявили, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым
- «Газпром» обеспечит потребителей «умными» счетчиками с защитой от утечек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru