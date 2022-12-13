Загрутдинов: Новый жилой дом по программе реновации построят в Щукино в 2024 году
Новый дом для переселения москвичей в рамках программы реновации возведут в столичном районе Щукино (СЗАО) по адресу: Авиационная улица, з/у 14. Сейчас строительство находится на стадии подготовительного периода. Здание сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Односекционное жилое здание построят по индивидуальному проекту. Под внутренним двором разместится одноуровневый паркинг.
Фасады строения украсит фактурная бетонная плитка серо-коричневого и бежевого цветов, выложенная под прямым углом друг к другу, так, чтобы получится эффектный, но лаконичный вид «плетеной корзины». Также на фасадах расположатся темного оттенка металлические корзины для кондиционеров.
Новый дом будет состоять из 182 квартир, из которых 28 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Три из них приспособят для маломобильных москвичей — расширят коридоры и оборудуют санузлы специальной сантехникой. В каждой квартире обещают выполнить улучшенную отделку, отвечающую московским стандартам реновации.
Нежилой первый этаж подойдет для магазинов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов, детских секций и кружков. В вестибюле жилой части проектом предусмотрены колясочная, комната консьержа, зона размещения почтовых ящиков и кладовая для уборочного инвентаря.
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