Загрутдинов: Новый дом по реновации ввели на юго-западе Москвы
Ещё один дом по программе реновации ввели в строй на юго-западе Москвы. Он расположен в районе Черемушки на Севастопольском проспекте, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Дом состоит из пяти монолитных секций с фасадами, разделёнными горизонтально на ярусы разной глубины. Он рассчитан на 252 квартиры с полностью готовой улучшенной отделкой в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства города.
На первом этаже обустроены колясочная, кладовая, зона размещения почтовых ящиков. Грузопассажирские лифты имеют визуальные и тактильные средства информации для удобства ориентирования жителей с проблемами со зрением. В доме есть подземная автостоянка.
Входы сконструированы таким образом, чтобы жители с колясками и маломобильные граждане смогли самостоятельно попасть в подъезд без лишних усилий. Придомовая территория благоустроена, там высажены деревья и кустарники, оборудованы детская игровая и взрослая спортивная площадки.
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