Загрутдинов: Новую детскую поликлинику откроют в этом году в Ховрино
Новая детская поликлиника в районе Ховрино построена на 90%, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Полным ходом идет благоустройство территории, специалисты устанавливают бордюры и плитку. Завершается поставка мебели и начинается поставка медоборудования», - сообщил Загрутдинов.
На финишном этапе находятся отделочные работы.
На первом этаже новой детской поликлиники разместят зону приема анализов, буфет, зону ожидания, туалеты. Кабинеты врачей будут расположены на 2 и 3 этажах медучреждения, а на четвертом этаже появится зона для занятий лечебной физической культурой. Одновременно заниматься смогут до 10 человек.
Территория поликлиники будет благоустроена. Здесь оборудуют велопарковки, детскую площадку.
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