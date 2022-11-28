Загрутдинов: Новую детскую поликлинику откроют в этом году в Ховрино

Новая детская поликлиника в районе Ховрино построена на 90%, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Полным ходом идет благоустройство территории, специалисты устанавливают бордюры и плитку. Завершается поставка мебели и начинается поставка медоборудования», - сообщил Загрутдинов.

На финишном этапе находятся отделочные работы.

На первом этаже новой детской поликлиники разместят зону приема анализов, буфет, зону ожидания, туалеты. Кабинеты врачей будут расположены на 2 и 3 этажах медучреждения, а на четвертом этаже появится зона для занятий лечебной физической культурой. Одновременно заниматься смогут до 10 человек.

Территория поликлиники будет благоустроена. Здесь оборудуют велопарковки, детскую площадку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:ДетиПоликлиникиСтроительствоМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры