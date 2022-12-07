Загрутдинов: Новая взрослая поликлиника в Строгино готова на 60%

Новое здание взрослой поликлиники с травматологическим пунктом в столичном районе Строгино готово более чем на 60%. Оно рассчитано на 750 посещений в смену.

Сейчас продолжаются работы по благоустройству, специалисты занимаются устройством наружных сетей, монтируют потолочные конструкции и завершают внутреннюю черновую отделку. Фасад здания готов на 40%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом московских поликлиник – в ней предусмотрены зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фасад также будет соответствовать единой концепции столичных поликлиник.

В частности, в вестибюле на первом этаже запланированы зоны для бахиломашин, кафе, аптечный киоск. Там же разместится гардероб, травмпункт, рентген-кабинет, помещения приема анализов и введения инъекций. На шестом этаже оборудуют отделение платных услуг и реабилитации, патронажной службы, административно и служебно-бытовые помещения. На последнем – седьмом этаже – разместятся конференц-зал, кабинеты администрации и служебно-бытовые помещения.

