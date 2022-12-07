Загрутдинов: Новая взрослая поликлиника в Строгино готова на 60%
Новое здание взрослой поликлиники с травматологическим пунктом в столичном районе Строгино готово более чем на 60%. Оно рассчитано на 750 посещений в смену.
Сейчас продолжаются работы по благоустройству, специалисты занимаются устройством наружных сетей, монтируют потолочные конструкции и завершают внутреннюю черновую отделку. Фасад здания готов на 40%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом московских поликлиник – в ней предусмотрены зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фасад также будет соответствовать единой концепции столичных поликлиник.
В частности, в вестибюле на первом этаже запланированы зоны для бахиломашин, кафе, аптечный киоск. Там же разместится гардероб, травмпункт, рентген-кабинет, помещения приема анализов и введения инъекций. На шестом этаже оборудуют отделение платных услуг и реабилитации, патронажной службы, административно и служебно-бытовые помещения. На последнем – седьмом этаже – разместятся конференц-зал, кабинеты администрации и служебно-бытовые помещения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Стрелявший по полицейским в Новошахтинске задержан
- В Германии задержали десятки подозреваемых в подготовке госпереворота
- В Киеве ввели экстренные отключения света после ракетной атаки
- Китай ослабил антиковидные меры на фоне протестов
- В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь
- СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города
- В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
- Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной
- СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок
- Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru