Загрутдинов: дом по программе реновации сдан в Южном Тушине

Жилой дом для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Южное Тушино. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, жилой односекционный дом на Лодочной улице (владение 11) возведён по индивидуальному проекту. Всего в нём 96 квартир с улучшенной отделкой в соответствии со столичными стандартам реновации: 55 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 17 трехкомнатных и 4 четырехкомнатных. Фасады нового дома отделаны керамогранитом и искусственным камнем. На внешних стенах установлены декоративные короба для установки кондиционеров.

Первый этаж многоэтажки отдан под размещение объектов социального, культурного и коммерческого назначения. В вестибюле подъезда предусмотрены комната консьержа, помещения для колясок и уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Лифты грузоподъемностью 400 и 1000 кг оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в подъезд, пол вестибюля и лифтовый холл на первом этаже обустроены на одном уровне с поверхностью земли. Это позволит маломобильным жильцам и мамам с колясками без особого труда попасть в подъезд и подойти к лифтам. Напольная плитка на входе в подъезд имеет шероховатую поверхность и препятствует скольжению в любое время года.

Новостройку также оборудовали автоматической системой контроля и учёта потребления энергоресурсов, видеонаблюдением, системами охраны входа и управления доступом. В целях пожарной безопасности установлены сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

На придомовой территории высадили деревья и кустарники, а также обустроили детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки для безопасности юных жильцов. Для отдыха взрослых предусмотрена отдельная территория.

