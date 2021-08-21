Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили без составления протоколов

Задержанных прихожан мечети в подмосковных Котельниках отпустили из полиции без составления протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Красову, которая оказывала правовую помощь задержанным.

«В настоящее время все задержанные отпущены на свободу. В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении. Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», - сообщила защитник.

Красова отметила, что в момент задержания в мечети находились около 600 человек. Россиян отпустили после проверки паспортов, граждан других стран — после сбора ДНК.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали порядка 600 человек в мечети в Котельниках с целью проверки документов. Задержанных доставили в отделение полиции «Люберецкое». По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, информация о задержаниях проверяется.

