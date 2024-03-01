Выставка к годовщине полного запуска БКЛ открылась в центре Москвы
На Чистопрудном бульваре столицы открылась фотовыставка, посвященная годовщине открытия движения по Большой кольцевой линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
По его словам, открытие Большой кольцевой линии стало настоящим подвигом метростроителей.
«Всего за десять лет в условиях плотно застроенного мегаполиса появилось самое длинное метрокольцо в мире. На протяжении линии разместилась 31 станция, а для ее обслуживания возвели три электродепо», - отметил Бочкарёв.
На выставке «Год с БКЛ», представлены фотографии, на которых запечатлены фрагменты строительства, архитектурные решения станций и их интерьеров.
Экспозиция под открытым небом будет работать на Чистопрудном бульваре до 16 марта.
Бочкарёв подчеркнул, что запуск движения по кольцу стал знаковым событием для развития транспортной системы Москвы.
«Благодаря этому улучшение транспортной доступности произошло для 3,3 млн москвичей в 34 районах города. Впервые в пешей доступности метро появилось у 320 тысяч жителей», - уточнил заместитель мэра.
Гордостью для «Мосинжпроекта» назвал БКЛ генеральный директор предприятия Юрий Кравцов.
По его словам, при реализации этого проекта был применен весь накопленный опыт проектировщиков, инженеров и строителей.
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