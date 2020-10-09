Высший балл в «Диктанте Победы» набрали 339 участников из Подмосковья

Московская область в акции «Диктант Победы» заняла первое место в России как по числу абсолютному числу участников, так и по числу людей, набравших максимальную оценку за диктант – 25 баллов.

В частности, в Подмосковье приняло участие в акции 75 тысяч человек, которые собрались на 1277 площадках, что также является общероссийским рекордом. При этом 25 баллов набрали 339 человек из 1009 в целом по России. На втором месте, для сравнения, Брянская область, где знатоков истории Великой Отечественной войны набралось 107 человек, передает «Радио1».

Просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» прошла 3 сентября в России и за рубежом.

