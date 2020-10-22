Вулкан Безымянный засыпал пеплом два поселка на Камчатке
Пепел с извергающегося на Камчатке вулкана Безымянный выпал в двух поселках. Об этом сообщает краевой главк МЧС.
Ранее Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря. Из-за этого в регионе установлен наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности.
В ведомстве отметили, что в поселках Лазо и Атласово Мильковского района наблюдается выпадение пепла, толщина слоя незначительная, до 1 миллиметра. Жителям посоветовали не открывать окна и двери, а также не покидать без необходимости свои дома.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов из-за массовой гибели животных в Авачинском заливе позвал в регион мировых ученых, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru