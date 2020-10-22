Вулкан Безымянный засыпал пеплом два поселка на Камчатке

Пепел с извергающегося на Камчатке вулкана Безымянный выпал в двух поселках. Об этом сообщает краевой главк МЧС.

Ранее Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря. Из-за этого в регионе установлен наивысший «красный» цветовой код авиационной опасности.