Всероссийский День льняного поля отметят в Тверской области

Тверская область отметит Всероссийский День льняного поля. Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для этого региона. 8 августа запланирован ряд мероприятий, посвященных этому событию. На него соберутся представители правительства, Министерства сельского хозяйства, эксперты. Они посетят Федеральный научный центр лубяных культур в Твери, где осмотрят экспертную лабораторию, оборудование для оценки качества тресты и селекции.

Центральным событием Всероссийского Дня льняного поля станет пленарная сессия «Нереализованный потенциал льняного комплекса России: стратегические направления развития», сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Там отметили, что обеспечить ежегодное увеличение объемов производства льна и льноволокна в стране – поручение президента РФ Владимира Путина.

По словам тверского губернатора Игоря Рудени, в регионе достаточное количество земель, которое правительство вводит в сельскохозяйственный оборот.

В 2018 году лён был включён в перечень культур Тверской области, на которые предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в текущем году составляет 10 тысяч рублей на 1 гектар, предусмотренный объем финансирования – 50 миллионов рублей.

Кроме того, введено новое направление – возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. Общий объем средств, предусмотренных на поддержку в Тверской области льноводства в период с 2017 по 2019 годы, составляет более 165,5 миллиона рублей.

В текущем году производство льна планируют осуществлять 15 льносеющих хозяйств, первичную переработку льносырья – 6 льнозаводов области. Сейчас производственные мощности позволяют перерабатывать до 25 тысяч тонн льнотресты.



