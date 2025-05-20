Все лесные пожары в Якутии потушены
Все лесные пожары потушили на территории Якутии. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Пожароопасный сезон установили в республике с 1 мая, с его начала было зарегистрировано 244 природных пожара.
«В том числе 77 лесных — на общей площади 24 тысячи гектаров, и 167 ландшафтных — на площади 5,4 тысячи гектаров. Один лесной пожар площадью 10 га потушили огнеборцы за сутки в Таттинском районе», - указали в оперштабе.
Сейчас на территории Якутии нет действующих природных пожаров. На территориях Верхоянского района и в Якутске действует особый противопожарный режим.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали первые ландшафтные и лесные возгорания, возникшие из-за нарушений правил пожарной безопасности, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru