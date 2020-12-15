Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года

Он отметил, что жители проявили высокую гражданскую ответственность.



«Сначала были тяжелые баталии, я признаю, потом мы нашли общий язык. Наша работа здесь не прекращается, и рекультивация должна быть следующим этапом. У нас сейчас большая программа в рамках нацпроекта по рекультивации всех полигонов: 10 уже закончили, на 7-ми идет рекультивация, еще 14 – проектируем», - цитирует слова Воробьева «Радио 1».



Губернатор также поблагодарил жителей за разделение мусора. «Благодаря этому мы на два миллиона тонн меньше отходов привезли на полигоны в этом году», - напомнил он.



С 30 декабря весь мусор в регионе будет направляться на современные КПО. Сейчас их работает восемь, до конца года будет одиннадцать.

