Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года

Власти Московской области закроют все свалки в регионе до конца 2020 года, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев при закрытии полигона «Ядрово», который был одним из символов «мусорного» прошлого.

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Он отметил, что жители проявили высокую гражданскую ответственность.

«Сначала были тяжелые баталии, я признаю, потом мы нашли общий язык. Наша работа здесь не прекращается, и рекультивация должна быть следующим этапом. У нас сейчас большая программа в рамках нацпроекта по рекультивации всех полигонов: 10 уже закончили, на 7-ми идет рекультивация, еще 14 – проектируем», - цитирует слова Воробьева «Радио 1».

Губернатор также поблагодарил жителей за разделение мусора. «Благодаря этому мы на два миллиона тонн меньше отходов привезли на полигоны в этом году», - напомнил он.

С 30 декабря весь мусор в регионе будет направляться на современные КПО. Сейчас их работает восемь, до конца года будет одиннадцать.

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ФОТО: pixabay.com
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