Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года
Власти Московской области закроют все свалки в регионе до конца 2020 года, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев при закрытии полигона «Ядрово», который был одним из символов «мусорного» прошлого.
Он отметил, что жители проявили высокую гражданскую ответственность.
«Сначала были тяжелые баталии, я признаю, потом мы нашли общий язык. Наша работа здесь не прекращается, и рекультивация должна быть следующим этапом. У нас сейчас большая программа в рамках нацпроекта по рекультивации всех полигонов: 10 уже закончили, на 7-ми идет рекультивация, еще 14 – проектируем», - цитирует слова Воробьева «Радио 1».
Губернатор также поблагодарил жителей за разделение мусора. «Благодаря этому мы на два миллиона тонн меньше отходов привезли на полигоны в этом году», - напомнил он.
С 30 декабря весь мусор в регионе будет направляться на современные КПО. Сейчас их работает восемь, до конца года будет одиннадцать.
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