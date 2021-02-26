Врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на заседании Госсобрания республики объявил об отставке регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы Мордовии.

«Председатель правительства, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения. Поэтому мною принято решение об отставке правительства», — заявил Здунов.

Как отметил Здунов, обновление управленческих кадров Мордовии «позволит найти лидеров». Кроме того, врио главы республики намерен реформировать власть, устранив дублирующие функции некоторых органов.

Президент РФ Владимир Путин осенью 2020 года принял отставку прежнего главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова врио главы республики, напоминает телеканал «360».

