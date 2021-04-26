Воробьёв поручил преобразовать центры занятости Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу реорганизовать центры занятости населения, а также обеспечить переподготовку специалистов востребованных профессий. Такие планы глава региона озвучил на совещании со своими заместителями в правительстве Подмосковья и руководителями округов.

Воробьёв отвёл месяц на выполнение поручения, отмечает «Радио 1». По данным областного министерства социального развития, с начала текущего года через службу занятости трудоустроилось около 20 тысяч жителей региона.

Как признал губернатора, на сегодня не редко люди, нуждающиеся в работе, находят вакансии через разные другие порталы, а не с помощью официальных центров занятости. По словам Воробьёва, ситуацию необходимо исправлять.

По информации Минсоцразвития Подмосковья, в регионе уровень регистрируемой безработицы составляет 2,33%. На учете в службе занятости стоят более 94 тысяч безработных, из них около 35 тысячам выплачиваются пособия.

