Воробьёв попросил подмосковных работодателей перевести на удалёнку беременных

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил подмосковных работодателей перевести на удалённый режим работы беременных женщин.

Губернатор отметил, что система здравоохранения региона в условиях пандемии коронавируса работает в напряженном режиме, передаёт «Радио 1».

Жители Подмосковья старше 65 лет должны с 2 ноября соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса. Такое же требование относится к людям с хроническими заболеваниями.

Режим самоизоляции продлится до 15 ноября. При этом действие социальных карт приостанавливать не будут, все граждане смогут ходить в магазины и больницы, а также гулять около дома.

Ограничения не распространяются на медицинских работников. Сотрудникам предприятий разрешено ходить на работу, если их нахождение на рабочем месте нельзя заменить дистанционной работой.

