Воробьёв попросил подмосковных работодателей перевести на удалёнку беременных
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил подмосковных работодателей перевести на удалённый режим работы беременных женщин.
Губернатор отметил, что система здравоохранения региона в условиях пандемии коронавируса работает в напряженном режиме, передаёт «Радио 1».
Жители Подмосковья старше 65 лет должны с 2 ноября соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса. Такое же требование относится к людям с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции продлится до 15 ноября. При этом действие социальных карт приостанавливать не будут, все граждане смогут ходить в магазины и больницы, а также гулять около дома.
Ограничения не распространяются на медицинских работников. Сотрудникам предприятий разрешено ходить на работу, если их нахождение на рабочем месте нельзя заменить дистанционной работой.
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