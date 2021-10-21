Воробьёв оценил перспективные направления работы МОНИКИ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского и поговорил с медиками, сообщает пресс-служба регионального правительства. По оценке Воробьёва, в МОНИКИ работает очень профессиональная, мотивированная команда.
«Она объединяет талантливых врачей, специалистов. Всё самое современное должно тут не просто приживаться, а транслироваться на наши районные больницы. Сегодня этот институт вышел во флагманы, он учит, демонстрирует лучшие методики», - отметил губернатор.
Особый акцент он сделал на консультациях, которые организованы в МОНИКИ. По словам Воробьёва, это большая ответственность, поскольку необходимо принимать во внимание особенности конкретного заболевания.
«Всегда хочется консультацию получить от компетентного, профессионального врача, профессора. И телемедицина такую возможность даёт», – приводит «Радио 1» слова Воробьёва.
Год назад в МОНИКИ начал функционировать Центр телемедицины для тяжело перенёсших COVID-19. Там меняют направление терапии, дают рекомендации по реабилитации и восстановлению. Всё делается посредством любого удобного вида связи – аудио или видео. Консультация доступна жителям Подмосковья, у которых есть учетная запись на gosuslugi.ru.
Губернатор также проверил работу Аккредитационно-симуляционного центра МОНИКИ, где медицинские работники подтверждают свою квалификацию и проходят аккредитацию по более 80 специальностям. Кроме того, в Центре развития компетенций организованы тренинги для врачей, среднего медперсонала, сотрудников входной группы.
Губернатор сообщил о поставленной задаче организовать партнёрство МОНИКИ с ведущими клиниками Германии и Израиля.
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