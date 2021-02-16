Воробьёв открыл клуб «Активное долголетие» в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в открытии клуба «Активное долголетие» в Химках. Аналогичные заведения для людей старшего возраста вернулись к обычному формату работы только на прошлой неделе. Из-за пандемии коронавируса занятия в Подмосковье проводились во время карантина онлайн, а затем — только на улице.

Новый клуб расположен в здании комплекса «Арена Химки». По словам главы региона, задача заключается в том, чтобы в таких заведениях было действительно интересно, познавательно и душевно. Воробьёв почаёвничал с участниками «Активного долголетия», передаёт «Радио -1».

Посетители уже оценили возможности нового помещения клуба. Там есть библиотека, кабинеты здоровья и психологической разгрузки, музыкальная гостиная, гимнастический и учебный залы. Изюминкой клуба стал кинозал с кафетерием.

Участники «Активного долголетия» смогут принять участие в мастер-классах, других интересных мероприятиях, прослушать лекции. В клубе будут организованы занятия по йоге, дыхательной гимнастике, шахматам, творчеству, компьютерной грамотности. Кроме того, можно попасть на приём к специалистам ЖКХ, МФЦ, ЕИРЦ. Здесь же есть возможность сделать прививку от коронавируса.

На сегодня в Московской области действуют 56 таких клубов для пожилых жителей. Губернаторское «Активное долголетие» реализуется в рамках президентского национального проекта «Демография». Ознакомиться с расписанием активностей можно на портале dolgoletie.mosreg.ru, официальных сайтах учреждений соцобслуживания, а также через мобильное приложение «Соцуслуги».

