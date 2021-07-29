Воробьев возглавил рейтинг губернаторов по эффективности работы с обращениями жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оказался на первой строчке рейтинга глав регионов России по эффективности работы с обращениями населения. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Он уточнил, что работа властей оценивается АНО по двум основным направлениям. Существует рейтинг ЦУР по работе с инцидент-менеджментом (система мониторинга социальных сетей). Кроме того, появился новый «супер-рейтинг» АНО «Диалог» по работе органов власти с интернет-коммуникацией в целом.

Истомин оценил как идеальную схему модель работы в Подмосковье.

«Каждую неделю заседание правительства там начинается с обсуждения «тепловой карты» по обращениям. Губернатор смотрит на нее, а центр управления регионом обозначает ключевые проблемы. Это не абстрактные понятия, вроде «люди жалуются на дороги». Мы говорим про конкретные улицы, дома, участки трасс. Такой формат действует психологически очень хорошо – на представителей администраций и глав ведомств в первую очередь», – приводит «Радио 1» пояснение эксперта.

По оценке Истомина, высокое качество работы дало возможность Андрею Воробьёву за три года стать одним из лидеров по популярности среди глав регионов страны.

