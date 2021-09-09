Воробьев отчитался о внедрении телемедицины в Подмосковье

Внедрение телемедицины нужно для улучшения медобслуживания, особенно в отдалённых районах, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Какой толк, что ты поставил цифровое МРТ или КТ, если его не может посмотреть профессор? А лучше, чтобы снимок читал профессор. Всё это мы внедряем на нашей территории, мы стараемся успевать», – цитирует «Радио 1» главу региона.

Он также обратил внимание на важность проведения форумов для обмена опытом социального развития между регионами.

