Воробьев отчитался о внедрении телемедицины в Подмосковье
Внедрение телемедицины нужно для улучшения медобслуживания, особенно в отдалённых районах, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Какой толк, что ты поставил цифровое МРТ или КТ, если его не может посмотреть профессор? А лучше, чтобы снимок читал профессор. Всё это мы внедряем на нашей территории, мы стараемся успевать», – цитирует «Радио 1» главу региона.
Он также обратил внимание на важность проведения форумов для обмена опытом социального развития между регионами.
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