Воробьев и Голикова дали старт строительству 25 новых школ Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова провели закладку строительства 25 новых школ в регионе.
«Мы хотели бы дать старт закладке 25 школ, а строителей еще раз вдохновить на ритмичный темп возведения этих очень важных учебных заведений», - отметил глава региона в ходе торжественного мероприятия.
Вице-премьер также получила в подарок от Воробьева особую капсулу. «У вас уже одна капсула есть, я уж не знаю, где вы их храните», - пошутил губернатор. По его словам, замглавы кабмина помогает Подмосковью во многих начинаниях, передает «Радио 1».
В свою очередь сама Татьяна Голикова подчеркнула вклад области в образование и в создание образовательной среды. «Самое главное - человеческие инвестиции в детей, жителей Московской области», - пояснила она.
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