Володин рассказал о планах воссоздать военное химучилище в Саратове
Высшее военное училище химической защиты могут воссоздать в Саратове в следующем году. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канале «Володин. Саратов».
«Нам надо сделать все возможное для того, чтобы воссоздать химическое училище. Работаем над этим, у нас получается», — рассказал политик.
Председатель Госдумы выразил надежду, что в 2025 году в учебное заведение уже будет поступать молодежь.
Ранее Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание для автомобилистов за повторное опасное вождение, напоминает «Свободная пресса».
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