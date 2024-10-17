Володин рассказал о планах воссоздать военное химучилище в Саратове

Высшее военное училище химической защиты могут воссоздать в Саратове в следующем году. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канале «Володин. Саратов».

«Нам надо сделать все возможное для того, чтобы воссоздать химическое училище. Работаем над этим, у нас получается», — рассказал политик.

Председатель Госдумы выразил надежду, что в 2025 году в учебное заведение уже будет поступать молодежь.

Ранее Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание для автомобилистов за повторное опасное вождение, напоминает «Свободная пресса».

