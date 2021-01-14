Водителей в Москве просят освободить дороги для уборки снега
Автомобилистов в российской столице настоятельно просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Это даст возможность коммунальным службам быстрее ликвидировать последствия разгула снежной стихии. С таким призывом обратился к водителям заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его данным, общественный транспорт функционирует по графику, сбоев в движении не отмечается. Вместе с тем, погодные условия привели к замедлению движения и увеличению интервалов.
Снег в мегаполисе убирают до10 тысяч единиц техники и 60 тысяч человек. По оценке заммэра, для полной очистки городских улиц может потребоваться до трех суток. Именно столько времени по регламенту требуется при слое снега в 10 см.
Согласно прогнозу, снежный заряд будет накрывать Москву примерно до 15:00-16:00. В связи с этим в 14:00 будет проведена очередная тотальная уборка улично-дорожной сети. Кроме того, проводятся работы по очистке крыш, чтобы не допустить образования наледи и сосулек при потеплении.
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