Во Владивостоке впервые пришвартовался крупнейший в истории России лайнер

В порт Владивостока зашел самый крупный в истории России круизный лайнер Spectrum of the Seas. На его борту находятся порядка 5 тысяч пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

Во Владивостоке на корабль должны сесть еще около 200 российских туристов, которые отправятся к берегам Японии и в Китай. Завершится круиз в Шанхае 14 сентября, сообщают argumenti.ru. Началось путешествие также в Шанхае.

Порт Владивостока смог принять лайнер таких размеров после того, как причалов были проведены дноуглубительные работы. Они проходили с 2018 года, отмечает RT.

Длина лайнера Spectrum of the Seas составляет 347 метров, ширина 41 метр, пишет «Газета.ру». Он способен вмещать до 5 тысяч пассажиров и 1,5 тысячи членов экипажа.

