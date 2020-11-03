Во ФСИН рассказали о творчестве подмосковных заключённых
В подмосковных колониях есть все условия для творческой самореализации заключённые: для этого в них созданы кружки и конкурсы, на занятия которыми у заключённых есть три часа в день.
Как рассказал «Радио1» генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, в Можайской женской колонии работают кружки «Золотой напёрсток», «Любителей словесности», театральный и изобразительный кружки, в ней представлены и многие другие формы творческой самореализации, которые также выполняют роль психологической отдушины.
Ветров добавил, что для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это ещё и способ самовыражения, раскрытия своего потенциала.
«В какой-то степени это возможность отвлечься от тягостных мыслей», – добавил он.
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