Власти сдадут семь участков под частное строительство в Новой Москве

Москва на торгах сдаст в аренду семь участков общей площадью 93 сотки под строительство частных домов в поселении Вороновском в ТиНАО, на них можно будет возвести до 3,7 тысячи кв.м. жилья. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

«Земли под индивидуальное жилищное строительство пользуются популярностью среди граждан и инвесторов. В прошлом году было реализовано 77 подобных земельных участков, 46 из которых сдали в аренду. Сейчас на торги по аренде выставлено семь лотов в поселении Вороновском площадью от 10 до 20 соток. Все участки сдаются на 2,5 года, а начальная стоимость аренды составляет от 85 тысяч до 112,6 тысячи рублей в год», – рассказал Щербаков.



Глава департамента подчеркнул, что выигравшему торги нужно построить и поставить на кадастровый учет здание в соответствии с официальными требованиями. После этого застройщик может выкупить участок за 40% от его кадастровой стоимости.



Участки, выставленные на торги, находятся в 637-м квартале Вороновского, которое является самым крупным поселением в Новой Москве: здесь расположены 23 населенных пункта. Через территорию Вороновского проходят Варшавское и Калужское шоссе.

Отмечается, что участки окружены лесным массивом. Максимальная высота возводимых домов составляет 15 метров, максимальная площадь варьируется от 405 до 790 кв. м. Собственники также должны сами провести инженерные коммуникации, тепло- и водоснабжение. На участках также можно строить подсобные строения, парковки для личных автомобилей и зеленые насаждения.



Заявки на участие в торгах принимаются до 16 и 23 мая, сами аукционы тоже состоятся в мае. Принять участие в нем могут как частные лица, так и предприниматели.

