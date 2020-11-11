Власти Подмосковья завершили программу благоустройства дворов
11 ноября 202019:55
В Подмосковье с начала года привели в порядок почти 700 дворов, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
«В этом году из-за пандемии и более позднего старта работ, программа была сокращена, но тем не менее была проделана большая работа», - сказал он в эфире «Радио 1».
По последним данным, в области насчитывается почти 14,5 тысяч дворов. За пять лет благоустроили половину из них.
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11 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru