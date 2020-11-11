Власти Подмосковья завершили программу благоустройства дворов

В Подмосковье с начала года привели в порядок почти 700 дворов, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В этом году из-за пандемии и более позднего старта работ, программа была сокращена, но тем не менее была проделана большая работа», - сказал он в эфире «Радио 1».

По последним данным, в области насчитывается почти 14,5 тысяч дворов. За пять лет благоустроили половину из них.

