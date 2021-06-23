Власти Подмосковья с 24 июня ужесточат ограничения по COVID-19

Власти Московской области с 24 июня ужесточат ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

В частности, в Подмосковье приостановят проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек в помещении и 500 человек на открытом воздухе, мероприятий в развлекательных заведениях в период с 23:00 до 06:00, работу детских игровых комнат и фуд-кортов, а также летних веранд, где на одного посетителя приходится меньше 3 квадратных метров площади.

Кроме того, подмосковные гостиницы смогут принимать постояльцев более чем на 3 суток только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до размещения, документа о вакцинации либо перенесенном в последние полгода COVID-19.

Также с 28 июня в регионе запретят посещать детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки, использовать объекты инфраструктуры в парках (за исключением скамеек, навесов и других подобных объектов). Подмосковные заведения общепита смогут принимать гостей, имеющий прививку от коронавируса или перенесших болезнь и имеющих QR-код. В других случаях кафе и ресторанам разрешено работать только навынос и осуществлять доставку заказов.

Кроме того, с 15 июля в Московской области будет запрещена работа водителей такси, не прошедших вакцинацию от COVID-19, отмечают Известия.

Ранее власти Москвы ввели временный запрет на проведение мероприятий с присутствием более 500 человек как в зданиях, так и на улице. Также в столичные заведения общепита с 28 июня будут допущены посетители, которые сделали прививку, переболели коронавирусом в течение полугода или сдали ПЦР-тест, и имеют соответствующий QR-код, напоминает МИР 24.

