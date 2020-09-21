Власти Подмосковья рассказали, где сделать прививку от гриппа

Для вакцинации в поликлинике нужно записаться на прием ко врачу-терапевту или педиатру на сайте госуслуг Подмосковья. Точки расположения мобильных комплексов и график их работы можно посмотреть на сайте https://privivka.mz.mosreg.ru/.

При вакцинации используют препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс». Процедура бесплатная, на руках необходимо иметь паспорт или полис ОМС.

По сведениям губернатора, от гриппа привились уже 700 тысяч человек.

