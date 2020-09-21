Власти Подмосковья рассказали, где сделать прививку от гриппа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как проходит вакцинация от гриппа в регионе, передает "Радио 1".

По его словам, прививку можно сделать в поликлинике, в мобильном комплексе и даже на рабочем месте, если на предприятии работает более 500 человек.

Первые 100 подмосковных предприятий торговли проведут вакцинацию от гриппа на рабочем месте

Для вакцинации в поликлинике нужно записаться на прием ко врачу-терапевту или педиатру на сайте госуслуг Подмосковья. Точки расположения мобильных комплексов и график их работы можно посмотреть на сайте https://privivka.mz.mosreg.ru/.

При вакцинации используют препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс». Процедура бесплатная, на руках необходимо иметь паспорт или полис ОМС.

По сведениям губернатора, от гриппа привились уже 700 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ПодмосковьеПрививкаГрипп
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