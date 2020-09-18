Первые 100 подмосковных предприятий торговли проведут вакцинацию от гриппа на рабочем месте
Сделать прививку от гриппа прямо на рабочем месте смогут работники более 100 предприятий сферы торговли Московской области, сообщили «Радио 1» в Минсельхозпроде региона.
«Сотрудники более 100 подмосковных предприятий сферы торговли, где трудятся более 200 человек, смогут сделать прививку от гриппа прямо на рабочем месте. Для этого будут организованы выездные бригады, которые смогут приехать и вакцинировать сотрудников по месту нахождения предприятия», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Для организации выездов мобильных бригад необходимо направить заявку в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на электронный адрес Fribusea@mosreg.ru. Для вакцинации работникам понадобится только паспорт или полис ОМС.
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