Власти Подмосковья потратят 3 млрд рублей на новую транспортную льготу

В Московской области с 2022 года заработает льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями и части детей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Под льготу попадают около 3,5 млн жителей региона. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что средства на реализацию программы уже заложены в проект бюджета области, всего на программу потратят 3 млрд рублей.

По его словам, проект был апробирован на пяти городах области с 1 августа. «Сейчас мы видим, что проект удался, такая мера поддержки востребована и будет введена со следующего на территории всей области», – цитирует Брынцалова «Радио 1».

Снижение налогов на автомобили не окажет значительного влияния на доходы пенсионеров, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в ответ на предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева освободить от транспортного налога пенсионеров; мера может распространиться на машины с двигателем до 150 л. с.