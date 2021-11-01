Власти Подмосковья потратят 3 млрд рублей на новую транспортную льготу
В Московской области с 2022 года заработает льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями и части детей. Об этом сообщили в Мособлдуме.
Под льготу попадают около 3,5 млн жителей региона. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что средства на реализацию программы уже заложены в проект бюджета области, всего на программу потратят 3 млрд рублей.
По его словам, проект был апробирован на пяти городах области с 1 августа. «Сейчас мы видим, что проект удался, такая мера поддержки востребована и будет введена со следующего на территории всей области», – цитирует Брынцалова «Радио 1».
Снижение налогов на автомобили не окажет значительного влияния на доходы пенсионеров, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в ответ на предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева освободить от транспортного налога пенсионеров; мера может распространиться на машины с двигателем до 150 л. с.
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