Власти Подмосковья назвали сроки очистки дорог от снега

Власти Московской области предполагают завершить уборку снега с дорог к четвергу, 18 февраля. Такие сроки озвучил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на совещании у губернатора с вице-премьерами регионального правительства и руководителями городских округов.

По словам Гержика, сроки достаточно сжатые, а задача непростая, с учётом того объёма покрова, который выпал во время обильного снегопада в конце прошлой недели. В разных районах высота сугробов увеличилась на 50 – 74 см. Трое суток дорожно-транспортные и коммунальные службы работали без перерыва.

Уборку территорий контролирует специально созданный штаб, отмечает Радио-1. В работах задействовано 6,2 тысяч единиц спецтехники. В расчистке принимают участие 28 тысяч рабочих.

