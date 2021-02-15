Власти Подмосковья назвали сроки очистки дорог от снега
Власти Московской области предполагают завершить уборку снега с дорог к четвергу, 18 февраля. Такие сроки озвучил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на совещании у губернатора с вице-премьерами регионального правительства и руководителями городских округов.
По словам Гержика, сроки достаточно сжатые, а задача непростая, с учётом того объёма покрова, который выпал во время обильного снегопада в конце прошлой недели. В разных районах высота сугробов увеличилась на 50 – 74 см. Трое суток дорожно-транспортные и коммунальные службы работали без перерыва.
Уборку территорий контролирует специально созданный штаб, отмечает Радио-1. В работах задействовано 6,2 тысяч единиц спецтехники. В расчистке принимают участие 28 тысяч рабочих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca в экстренных случаях
- Учёные выяснили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавируса
- Врач раскрыл опасность сухих губ
- Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выделения средств для обманутых дольщиков
- Полиция Лос-Анджелеса начала расследование из-за «валентинки» с погибшим афроамериканцем Флойдом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru