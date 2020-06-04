Власти Новосибирской области оценили работу комплекса «Зернопродукт»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив ознакомились с работой научно-производственного комплекса «Зернопродукт». Комбикормовый завод «Вега», расположенный в городе Искитим Новосибирской области, выпускает рассыпные и гранулированные комбикорма, а также престартерные корма и белково-витаминно-минеральные концентраты.



Производительность завода составляет 30 тонн в час. Предприятие работает круглосуточно. На данный момент география поставок охватывает не только Новосибирскую область, но и всю территорию от Урала до Дальнего Востока, а также страны ближнего зарубежья - Монголию и Казахстан.

Андрей Шимкив охарактеризовал предприятие, как современное, высокопроизводительное, которое обеспечивает кормовыми добавками все птицеводческие, свиноводческие предприятия до Урала.

Губернатор Андрей Травников и спикер Заксобрания Шимкив посмотрели, как работает элеватор для единовременного хранения зерновых мощностью 100 тысяч тонн.



«Построили замечательный элеватор, и они жалуются, что не хватает зерна для хранения, столько построили. А ведь у нас было время, когда в области не хватало мощностей для хранения зерна, – напомнил Андрей Шимкив. – На сегодня уровень «Веги» очень высокий. Кроме того, предприятие строит современнейшую ферму по выращиванию мяса утки - такой за Уралом нет ни одной. Любой проект – это рабочие места. Поэтому мы должны помогать тем людям, которые не боятся вкладывать деньги в такие проекты. Они строят ферму по выращиванию уток в классическом, родном для нее месте, возле Бурмистрово. Надеюсь, что все будет хорошо», - подытожил парламентарий.

Как отметили руководители региона, определяющими факторами успешной работы научно-производственного комплекса «Зернопродукт, являются профессиональные кадры, высокотехнологичное оборудование от ведущих европейских производителей. Завод оснащен одной из самых современных технологических линий по производству комбикормов и автоматизированной системой управления технологическим процессом.



