Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря



Власти Чукотки, Красноярского края, Тверской области, Хабаровского края и других регионов объявили 31 декабря нерабочим днем, пишет ТАСС.



В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что готовят указ и прорабатывают детали документа, чтобы сделать выходным 31 декабря. Губернатор Чукотки Роман Копин в своем Instagram сообщил, что уже издал соответствующее распоряжение.



Ранее президент РФ Владимир Путин призвал все регионы России объявить в 2020 году 31 декабря выходным, чтобы граждане могли посвятить больше времени предновогодним хлопотам.





