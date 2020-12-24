Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря
Власти Чукотки, Красноярского края, Тверской области, Хабаровского края и других регионов объявили 31 декабря нерабочим днем, пишет ТАСС.
В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что готовят указ и прорабатывают детали документа, чтобы сделать выходным 31 декабря. Губернатор Чукотки Роман Копин в своем Instagram сообщил, что уже издал соответствующее распоряжение.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал все регионы России объявить в 2020 году 31 декабря выходным, чтобы граждане могли посвятить больше времени предновогодним хлопотам.
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