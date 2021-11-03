Власти Москвы заверили, что новые пропуска для грузовиков не взвинтят цены

Введение круглосуточных пропусков для грузовиков на въезд в российскую столицу не приведёт к росту цен на продукты питания, заверили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Там уточнили, что новое правило для грузовых машин массой более 3,5 тонн вступит в силу с 1 января 2022 года.

Пропуск будет необходим только транзитным фурам, у которых нет конечной точки назначения в городе. Как подчеркнули в департаменте, по территории мегаполиса должны ездить только грузовики, которые его обслуживают.

Обязательным требованием для получения круглосуточного пропуска на въезд станет регистрация в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС). Её особенности представлены на сайте mos.ru.

