Власти Москвы увеличат прожиточный минимум на 2022 год

Прожиточный минимум в Москве в расчете на душу населения увеличат до 18 714 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года в Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля, пишет РИА ФАН.

В нынешнем году прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 18 029 рублей, напоминает RT. Для трудоспособного населения этот показатель составляет 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, прожиточный минимум детей — 15 582 рубля.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Сергей СобянинПрожиточный МинимумМосква
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