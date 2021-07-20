Власти Курганской области ввели режим ЧС

Власти Курганской области с 27 июля вводят в агропромышленном комплексе региона режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба областного правительства.

В сообщении говорится, что такое решение было принято из-за засухи в июне, в результате которой в большинстве районов области на полях наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности.

Директор департамента АПК Рустам Камалетдинов заявил, что введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям, в случае необходимости, пролонгировать кредиты. По его словам, это также позволит им освободиться от штрафов «в случае недостижения значений результатов предоставления субсидий из бюджета».

В областной администрации отметили, что ввод режима ЧС не является основанием для возврата аграриям потерь из бюджета - для этого предусмотрено страхование посевов на случай погодных катаклизмов.

Режим ЧС будет отменён при образовании двадцатисантиметрового слоя влаги в пахотном слое, добавили в правительстве Курганской области.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введён в муниципалитетах Оренбургской области из-за засухи, сообщает RT.

