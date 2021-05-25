Владельцы экоферм Подмосковья рассказали об особенностях летнего отдыха

В Московской области становится популярным отдых на экофермах, где можно отдохнуть и провести время с пользой для здоровья. Об особенностях такого вида развлечения рассказали владельцы и администраторы ферм.

Так, экоферма Тетериных находится в 96 км от МКАД в деревне Рыжево. Здесь можно увидеть пасущихся коров, лошадей, овец, гусей. Для детей и взрослых предусмотрено катание на лошадях и общение с животными. Один билет на экскурсию по ферме стоит 500 рублей.

В клубе "Комильфо" в деревне Брехово под Солнечногорском также можно покататься на лошадях и познакомиться с кроликами, козами, гусями, павлинами и другими питомцами фермы. Владелица фермы Лариса Суркова объясняет, что среди обитателей "Комильфо" много спасенных животных. Суркова рассказывает, что многие животные были выкуплены перед отправкой на мясокомбинат, их удалось спасти и адаптировать для жизни на ферме. Часовая экскурсия по территории клуба стоит 1500 рублей.

Администратор кантри парка "Задворки" в поселке Большие Дворы в Юлия Климова в свою очередь рассказала, что на территории парка доступны спортивная рыбалка, лодочные прогулки, аренда беседок, ферма, натуральная молочная продукция и уютное кафе. В парке также живут козы, кролики, гуси, утки, страусы, которых можно потрогать и покормить. Для детей вход в парке свободный, для взрослых вход стоит 100 рублей, передает "Радио 1".

